Annem varsa bana hiçbir şey olmaz

BURCU KARA: "En başta annemin, sonra tüm annelerin, anne gibi hissedenlerin günü kutlu olsun."ATA DEMiRER: "Anacığım benim, önce senin sonra tüm annelerin ellerinden öperim."ECE ERKEN: "Hep yanımda oldun... Ne olursa olsun kimi zaman kahrımı çektin. Anlaşamayız falan ama sensiz olmaz anneciğim. İyi ki varsın! Allah'ım hep sağlık versin, kötü günlerini göstermesin."GİZEM GÜNEŞ:"Dünyanın en güzel en iyi annesi, Anneler Günün kutlu olsun!"DEMET AKALIN: "Canım annem bana hem ana hem baba oldun, seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun!"DERYA ŞENSOY: "Sen her gün yanımda, arkamda ol, seni çok seviyorum!"ÖZGE ULUSOY: "Ne yazsam az... İyi ki varsın. Anneler Günün kutlu olsun!"Yiğit Çolak, annesi Bahar Öztan'ın Anneler Gününü kutladı. Öztan, oğlu için "Her zaman yanımda, en sıkıntılı anlarımda yaslandığım tek kişi" dedi.