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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Annem varsa bana hiçbir şey olmaz

Annem varsa bana hiçbir şey olmaz

Sanat dünyasının ünlü isimleri, yaptıkları paylaşımlarla Anneler Gününü kutladı. Sevgi, minnet ve özlem dolu mesajlar yürekleri ısıttı

BURCU KARA: "En başta annemin, sonra tüm annelerin, anne gibi hissedenlerin günü kutlu olsun."

ATA DEMiRER: "Anacığım benim, önce senin sonra tüm annelerin ellerinden öperim."

ECE ERKEN: "Hep yanımda oldun... Ne olursa olsun kimi zaman kahrımı çektin. Anlaşamayız falan ama sensiz olmaz anneciğim. İyi ki varsın! Allah'ım hep sağlık versin, kötü günlerini göstermesin."



GİZEM GÜNEŞ:"Dünyanın en güzel en iyi annesi, Anneler Günün kutlu olsun!"

DEMET AKALIN: "Canım annem bana hem ana hem baba oldun, seni çok seviyorum. Anneler Günün kutlu olsun!"

DERYA ŞENSOY: "Sen her gün yanımda, arkamda ol, seni çok seviyorum!"

ÖZGE ULUSOY: "Ne yazsam az... İyi ki varsın. Anneler Günün kutlu olsun!"

Yiğit Çolak, annesi Bahar Öztan'ın Anneler Gününü kutladı. Öztan, oğlu için "Her zaman yanımda, en sıkıntılı anlarımda yaslandığım tek kişi" dedi.
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Annem varsa bana hiçbir şey olmaz
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