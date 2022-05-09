‘Ben de rap yapacağım’

Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre önceki gece Nişantaşı'nda özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gencebay, yakın bir arkadaşına geçmiş olsun ziyaretinde bulunduklarını ve arkadaşının sağlığının iyi olduğunu söyledi. Rap müziği çalışması olacağını söyleyen usta sanatçı, "Çok değişik, çok güzel şeyler olacak. Herkes çok şaşıracak. Yakın zamanda başlıyoruz" dedi. Sanatçı, muhabirlerin "Oğlunuz Gökhan Gencebay evlendi. Torun özleminiz ne zaman sona erecek?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Çocukları çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Benim zaten manevi olarak bir hayli torunum var ama Gökhan'dan da bekliyorum."