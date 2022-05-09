Gözünü kaybetme riski ile karşı karşıya kalan Gönül Yazar: Geceleri yalnızlıktan ağlıyorum!

Erol Simavi'den evlilik dışı çocuk sahibi oldunuz. O dönem ne gibi zorluklar yaşadınız?

Zorluk yaşadım tabii. Çocuğumu gidip İsviçre'de doğurmak zorunda kaldım. Kimseyi üzmek istemedim. Eşi Belma Hanım'a saygımdan bunu yaptım. Gözüne hiç gözükmedim yani... Hem eşinin çocuğunu taşıyıp hem de onunla aynı kuaföre, aynı mekanlara gidebilecek biri değilim. Ben başından beri Belma Hanım'a büyük saygı duydum. Kızımın bir annesi bensem diğer annesi de o... Benim ona olan saygımdan dolayı Belma Hanım beni çok sever.

Neden evli bir adamdan çocuk yapmayı tercih ettiniz?

Erol çok istedi çocuğumuzun olmasını. Bizim bir parçamız olsun diyordu. Evli de olmasına rağmen bir buçuk yıl boyunca hep kızımız olsun diyordu. Tedavi de gördüm ama olmuyordu bir türlü. Çok adaklar adadım, doktorlara gittim sonunda kızımız oldu. Hamileliğim de zor geçti. Sanatçı Gülsüm Kamu da yanımdaydı hep bu süreçte. Erol benim yalnız kalmamı istemiyordu, maddi olarak ne gerekiyorsa yaptı. İsviçre'de 5. ayımdan sonra doğuma kadar hastanede yattım. Doğumum bile çok zor oldu. Kızımın hayati tehlikesi oldu, normal doğum yapacakken sezaryen yapmak zorunda kaldım. Film gibi bir hayat yaşadım desem yeridir yani... Hep onurlu bir hayat yaşadım, benim için çok önemli bu. Talk şovcular, beni görür görmez parmaklarını kaldırıp "Kaç koca aldın, kaç yaşındasın?" diye soruyordu. Flört etmek yerine evlenmeyi tercih ettim. Bazı kadınlar gibi otel odalarında cebime dolarları doldurup dönmedim. Eskiden televizyon programlarına katılıyordum, ama sonra eve gelip ağlıyordum. Bir daha bunu yaşamamak için telefon numaramı değiştirdim. Şimdi kafam rahat.