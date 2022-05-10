Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı

İnegöl'ün fethi için artık her şey hazırdır. Osman Bey ve Alpları surlara dayanmıştır. Mancınıklardan İnegöl surlarına ateş ve barut yağarken içerde ise Nikola ve Romanos, Osman Bey'i püskürtmek için çareler aramaktadır. Osman Bey'in yaptığı hangi hamle Nikola ve Romanos'u zora sokacaktır? İnegöl'ün fethi için mancınıklar atıldığında İnegöl ahalisinin Türklere karşı tavrı nasıl olacaktır.
KURULUŞ OSMAN'DA HEYECAN DORUKTA!
İşte 93.Bölüm detayları...
Kuruluş Osman 93. bölüm fragmanı... Kuruluş Osman'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video
Bala ve Malhun hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecekler mi?
Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?
Nikola'nın son hamlesi
Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.
Aktemur'un akıbeti
Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?