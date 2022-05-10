Mermerci Ailesi’nin kanser ile savaşı! Önce baba, sonra anne derken şimdi de kızları....

PANKREAS KANSERİ
Hafta sonu, sosyeteden ünlü bir isimle ilgili tatsız bir haber aldım. 2004 yılında lise aşkı Can Ekşioğlu ile evlenen ve mutlu evliliklerini Mehmet Pars (17) ve Sinan San (14) ile taçlandıran Tansa Mermerci Ekşioğlu maalesef çağımızın illet hastalığına yakalanmış.
Yaklaşık 6 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan Tansa Hanım, başarılı bir operasyonla kanserli hücrelerinden kurtulmuş. Halen kemoterapisi devam eden Tansa Hanım'ın sağlığının da moralinin de yerinde olduğunu öğrendim.
BABASINI KAYBETTİ
Bu arada Mermerci Ailesi'nin maalesef bu kanser illeti ile başı dertte! Tansa Hanım'ın babası Mehmet Mermerci, 1992 yılında, henüz 63 yaşındayken kanserden vefat etmişti. 13 yıl önce annesi Ender Mermerci göğüs kanseri olmuş, kardeşi Yosun (Mermerci) Reza'nın kızı Allegra Cemile de lösemiye yakalanmıştı. Çok şükür her ikisi de kanseri alt etmişti. Aynı şekilde Tansa Hanım'ın da bu illeti yeneceğine şüphem yok.