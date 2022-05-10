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Giriş Tarihi: 10.5.2022 07:24 Son Güncelleme: 10.5.2022 07:25

Mermerci Ailesi’nin kanser ile savaşı! Önce baba, sonra anne derken şimdi de kızları....

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Mermerci Ailesi’nin kanser ile savaşı! Önce baba, sonra anne derken şimdi de kızları....

Sosyetenin önemli ailelerinden Mermerci Ailesi’nde baba Mehmet Mermerci, anne Ender Mermerci derken bu kez de kızları Tansa Mermerci Ekşioğlu kansere yakalandı. Tansa Mermerci'nin, geçen hafta operasyon geçirdiği ortaya çıktı. 2004 yılında Can Ekşioğlu ile evlenen Tansa Mermerci Ekşioğlu, çağımızın hastalığına yakalandı. Yaklaşık 6 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan Tansa Mermerci, başarılı bir operasyonla kanserli hücrelerinden kurtuldu. İşte Tansa Mermerci Ekşioğlu'nun son sağlık durumu...

PANKREAS KANSERİ

Hafta sonu, sosyeteden ünlü bir isimle ilgili tatsız bir haber aldım. 2004 yılında lise aşkı Can Ekşioğlu ile evlenen ve mutlu evliliklerini Mehmet Pars (17) ve Sinan San (14) ile taçlandıran Tansa Mermerci Ekşioğlu maalesef çağımızın illet hastalığına yakalanmış.

Yaklaşık 6 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan Tansa Hanım, başarılı bir operasyonla kanserli hücrelerinden kurtulmuş. Halen kemoterapisi devam eden Tansa Hanım'ın sağlığının da moralinin de yerinde olduğunu öğrendim.

BABASINI KAYBETTİ

Bu arada Mermerci Ailesi'nin maalesef bu kanser illeti ile başı dertte! Tansa Hanım'ın babası Mehmet Mermerci, 1992 yılında, henüz 63 yaşındayken kanserden vefat etmişti. 13 yıl önce annesi Ender Mermerci göğüs kanseri olmuş, kardeşi Yosun (Mermerci) Reza'nın kızı Allegra Cemile de lösemiye yakalanmıştı. Çok şükür her ikisi de kanseri alt etmişti. Aynı şekilde Tansa Hanım'ın da bu illeti yeneceğine şüphem yok.

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Mermerci Ailesi’nin kanser ile savaşı! Önce baba, sonra anne derken şimdi de kızları....
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