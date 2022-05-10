Mermerci Ailesi’nin kanser ile savaşı! Önce baba, sonra anne derken şimdi de kızları....

BABASINI KAYBETTİ

Bu arada Mermerci Ailesi'nin maalesef bu kanser illeti ile başı dertte! Tansa Hanım'ın babası Mehmet Mermerci, 1992 yılında, henüz 63 yaşındayken kanserden vefat etmişti. 13 yıl önce annesi Ender Mermerci göğüs kanseri olmuş, kardeşi Yosun (Mermerci) Reza'nın kızı Allegra Cemile de lösemiye yakalanmıştı. Çok şükür her ikisi de kanseri alt etmişti. Aynı şekilde Tansa Hanım'ın da bu illeti yeneceğine şüphem yok.