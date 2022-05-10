Ünlü şarkıcı Buray: Mutfak temizliğinden halı yıkamaya her işi yaptım!

'KİMSEYE DUYGUSAL OLARAK BAĞLANAMIYORUM'

"Aİidiyet duygusu bende yok" diyen şarkıcı, şöyle konuştu: "Ailem haricinde kimseye bağlanamıyorum. Bir yere de ait değilim. İyi tarafları da var, kötü tarafları da bunun. O sorumluluğu almak istemem, kimseyle duygusal bir bağ kurmak da istemem. Geçen gün bir sayayım dedim kaç ev değiştirdim bugüne kadar diye... 33 tane ev. Sadece İstanbul'da 7 kere ev taşıdım. Maddi olarak sahip olduğum bir gitarım var, biraz elbise ve bir de bavul. Başka hiçbir şeyim yok."