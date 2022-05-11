Çalkantılı evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez boşandı! İşte ilk açıklamalar...

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. 9 ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edilmişti.
Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ikili, yeniden bir araya geldi ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturdu.
Hürriyet'in haberine göre; Adliye çıkışı konuşan Sinan Akçıl, '5 aydır ayrıydık. Herkes için hayırlısı olsun, ikinci kez bu kapıdan çıktık. Çok da söyleyecek bir şey yok. Zaten artık evli gibi değildik prosedürleri yerine getirdik. Kırgınlığım yok çok değerli bir insan, çok değerli bir hikayeydi her hikayenin bir sonu olabilir. Hayatıma giren hiç kimseye kırgın değilim' dedi.
Burcu Kıratlı ise 'Pek de bir şey söylemeye gerek yok. Hazırdık, iki Boşanma biraz fazla cesuruz yapacak bir şey yok.' İfadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Oyuncu Burcu Kıratlı (32) ile şarkıcı Sinan Akçıl (39), 2019 yılında boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl şubat ayında tekrar dünyaevine girmişti.
Ancak çiftin 'bebek' konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve ikinci kez ayrılacağı konuşuluyordu.
"AKÇIL"I SİLDİ!
Daha önce, "Aldatma yok. Boşanma durumu var, bekliyoruz." açıklamasını yapan Kıratlı'dan yeni hamle geldi.
Burcu Kıratlı, Instagram hesabından "Akçıl" olarak yer alan soyadını sildi. Ünlü ismin bu hareketi, "Evliliklerini kurtaramadılar" yorumlarına neden olmuştu.
"BOŞANIYORUZ"
Bunun ardından katıldığı galada açıklama yapan Sinan Akçıl, "Davalar açıldı, boşanıyoruz. Artık resmileşti umarım ikimiz içinde hayırlısı olur" demişti.
'İYİ Kİ İKİ EVLİLİĞİ DE YAPMIŞIM'
"Sinan Akçıl, geçen yıl ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile aldıkları bu boşanma kararı hakkında yöneltilen soruları cevaplamıştı:
Bu karardan dönmem. Karşılıklı bir karar bu. Birisinin bir hamle yapması gerekiyor ya, o yüzden boşanma davasını ben açtım. Bu 3 yıl çok değerliydi. Ben sevdiğim kadınla iki kez evlendim ve asla pişman değilim. İyi ki bu iki evliliği yapmışım."