Çalkantılı evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci kez boşandı! İşte ilk açıklamalar...

Hürriyet'in haberine göre; Adliye çıkışı konuşan Sinan Akçıl, '5 aydır ayrıydık. Herkes için hayırlısı olsun, ikinci kez bu kapıdan çıktık. Çok da söyleyecek bir şey yok. Zaten artık evli gibi değildik prosedürleri yerine getirdik. Kırgınlığım yok çok değerli bir insan, çok değerli bir hikayeydi her hikayenin bir sonu olabilir. Hayatıma giren hiç kimseye kırgın değilim' dedi.