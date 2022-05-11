Dijital esaret geliyor!

SENARYOSUNU Birol Güven'in kaleme aldığı ve dijital suçları konu alan 'Dijital Esaret' filmi, 27 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Çökertme Koyu yanmadan önce çekilen ve aynı zamanda geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Rasim Öztekin'in de son filmi olan 'Dijital Esaret', Türkiye'de bir ilke imza atacak. Film biletleri izleyenlere NFT ürünü olarak geri dönecek. 'Dijital Esaret', işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor. Filmin yönetmenliğini ödüllü yönetmen Emre Kavuk üstleniyor.