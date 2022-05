Eşi silahlı saldırıda öldürülmüştü! Ece Erken’den buruk doğum günü paylaşımı

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Yeşilköy'deki bir mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti, uzun süre aşk yaşadıktan sonra Haziran 2021'de evlendikleri haberini, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu. Hayatlarını birleştirdikten kısa süre sonra Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Yeşilköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Eşinin ölümüyle yıkılan Erken, şimdilerde toparlanmaya çalışıyor.

Ece Erken 44 yaşına girdi. Yaş gününü oğlu Eymen ile birlikte pasta keserek kutlayan Erken, duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Erken yayınladığı gönderiye ise şu notu düştü:

"Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi. Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı, gayretiymiş, mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim, bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım."