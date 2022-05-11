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Giriş Tarihi: 11.5.2022 07:53 Son Güncelleme: 11.5.2022 07:56

Isınma turları bitti aşk başladı! İzzet Antebi ile Tuvana Türkay yeni bir aşka yelken açtı!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Isınma turları bitti aşk başladı! İzzet Antebi ile Tuvana Türkay yeni bir aşka yelken açtı!

Ekim ayında 12 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Didem Sarı ile İzzet Antebi cephesinden yeni bir gelişme var. Boşandıktan sonra aşk orucunu ilk Didem Antebi bozmuş; önce kendinden küçük iş insanı Sefer Kalkavan ile ardından da DJ ve radyo yapımcısı Birol Giray ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Gençliğinde hızlı bir playboy olan İzzet Antebi de boşandıktan yedi ay sonra sahalara geri döndü ve oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başladı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında İzzet Antebi ile Tuvana Türkay’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Ekim ayında 12 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Didem Sarı ile İzzet Antebi cephesinden yine bir haberim var!

Boşandıktan sonra aşk orucunu ilk Didem Antebi bozmuş; önce kendinden küçük iş insanı Sefer Kalkavan ile ardından da DJ ve radyo yapımcısı Birol Giray ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Gençliğinde hızlı bir playboy olan İzzet Antebi de boşandıktan yedi ay sonra sahalara geri döndü ve oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başladı.

Bu arada iki ay önce bir arkadaşım, ikisini birlikte gördüğünü söylemişti ancak telefonda görüştüğüm İzzet Bey, boşandıktan sonra adına 'ilişki' diyebileceği bir beraberliği olmadığını söylemişti.

İzzet Bey doğru söylemiş; yakın çevresinden öğrendim ki, 2.5 aydır görüşüyorlarmış ama geçen hafta ilişkinin adını koymuşlar.

Önceki görüşmeler ısınma turlarıymış. Bu kadar düşündükten sonra bir ilişkiye karar verdiklerine göre, bu aşk uzun ömürlü olacaktır.

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Isınma turları bitti aşk başladı! İzzet Antebi ile Tuvana Türkay yeni bir aşka yelken açtı!
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