Küfür ve hakaret sanat olamaz

Şehinşah lakaplı rap'çi Ufuk Yıkılmaz'ın Sayın Türk isimli şarkısında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Yıkılmaz, ifadesinde Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini öne sürdü. Savcılık takipsizlik kararı verince karara itiraz edildi.DOSYA Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gitti. Hakimlik, şarkı sözlerini analiz edip "Şarkıda dini değerler aşağılanıyor. Cumhurbaşkanına hakaret ediliyor. Sanat değeri olmayan içerikte bolca küfür ve hakaret yer alıyor" diyerek dava açılmasına karar verdi.