'Kuruluş Osman'ın 93'üncü bölümünde İnegöl'ün fethi için artık her şey hazırdır. Osman Bey ve alpları surlara dayanmıştır. Gündüz Bey, mancınıklardan İnegöl surlarına ateş ve barut yağdırır.

İçeride Nikola, Osman Bey ve ordusunu püskürtmek için çareler aramaktadırlar. Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye ve surlarda büyük gedikler açılmaya başlanmıştır.

Aktemur, Gencebey, Şamil ve Turahan sur üzerinde önlerine gelen Nikola'nın askerlerini biçe biçe ilerlemektedirler. Kılıç kılıca, yumruk yumruğa dövüşerek kalenin köprüsünü açarlar. Aktemur yanan meşaleyi kulenin penceresinden kapı önüne atar. Kapıyı izleyen alplar bunun ''köprü tamam'' işareti olduğunu anlarlar.

Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey ve alpları İnegöl Kalesi’ne böyle girdi! | Video

Osman Bey'in ordusu İnegöl Kalesi'ne taarruza geçerken Şeyh Edebalı ve dervişleri Osman Bey'in karargahında duaya başlar. Şeyh Edebalı, "Ey azîm olan Rabbim… Resulünü, ashabını cümle evliyayı, şühedayı ordumuza yâr eyle! Ordumuzu muzaffer eyle! İnegöl'ün fethini bizlere nasip eyle!" sözlerine Akça Derviş ve diğer dervişler hep bir ağızdan amin derler. Şeyh Edebalı sağ elini kalbine götürür. Dervişler de ona uyar. Bir çember oluştururlar, "Yâ Gâlip Yâ Allah!" şeklinde zikir çekerler.

Şeyh Edebalı ve Dervişleri zikir çekerken hasar görmüş surlar parçalanmaya başlar. Bu sırada Gündüz Bey ve Cerkutay surlara dayanmış merdivenlerden surlara çıkarlar. Alplar merdivenlerden sura tırmanmaya devam ederlerken surların dışında kalan alplar ise ok atışları ile destek olmaktadırlar. Bu sırada Osman Bey ve Turgut Bey ile alplar koç başıyla kale kapısına dayanmışlardır.

Kapı koçbaşı ile zorlanmaya devam ederlerken surlardan dökülen kızgın yağlar koçbaşını yavaşlatmaktadırlar. Osman Bey, Turgut Bey ve Alplar var güçleriyle koçbaşını vurmaya devam ederken bir anda büyük bir çatırdama ile kapı kırılır. Osman Bey, Turgut Bey ve Alplar parçalanmakta olan kapıdan kaleye Nikola'nın askerleriyle çarpışarak girmeye başlarlar.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 93'üncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.