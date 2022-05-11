Kuruluş Osman'ın 93'üncü bölümünde Osman Bey, Alplarıyla at üzerinde ordusunun bulunduğu yere gider. Burada Osman Bey'i Kayılar ve himayesindeki diğer Türk Beyliklerinin askerleri bekler.

Osman Bey atının üzerinde Gündüz Bey, Turgut Bey, Cerkutay, Boran, Konur, Şamil, Gencebey ve Turahan'ın aralarında bulunduğu ordusuna bakarak "Beylerim! Alplarım! Bu alemde her şey vaktini bekler! İnegöl de vaktini beklerdi! Ektiğimiz tohum filizlendi, palazlandı, koca çınar olmanın arifesindedir! Dallarını göğe uzatır! Ya İnegöl'ü alacağız! Ya şehit olacağız! Gayrı fetih vaktidir!" sözleriyle fetih öncesi son konuşmasını yapar.

Osman Bey konuşması ardından yaverleri Turgut, Boran, Konur, Cerkutay, Gencebey, Şamil, Turahan, Kutan ile askerleri saf tutup fetih namazı kılar. Fetih namazını Şeyh Edebalı kıldırmıştır. Namaz sonrası Şeyh Edebalı ellerini açarak "Ey kerîm olan, azîm olan Rabbimiz! Bu ordu ki diz çökeceği tek yer senin huzurundur. Ne ölümden yılar ne de yara almaktan. Bu ordu ki Peygamberim ona gazi der.

Osman Bey İnegöl’ün fethi öncesi ordusuna böyle seslendi: Ya inegöl’ü alacağız! Ya şehit olacağız! Gayrı fetih vaktidir | Video

Silsilesi kahramandır. Türk eridir cümlesi." duasına Osman Bey ve Alpları huşuyla eşlik ederler. Şeyh Edebalı fetih heyecanı ve kararlılığıyla Allah'a yakarmaya devam ederek "Ey yüceler yücesi Allah'ım. Sen bu orduya Resulün Hazreti Muhammed Mustafa'yı yâr eyle. Eyle ki küffar hakkın erlerine galip gelmesin. Muhammed Mustafa'yı ordumuza yâr eyle ki görklü adın cihana dalga dalga yayılsın. Yâ Gâlip! Yâ Gâlip! Yâ Gâlip! Sen ordumuzu muzaffer kıl! Zaferlerini daim eyle!" sözlerine fetih duasını yapar.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 93'üncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.