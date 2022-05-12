‘15 tane güneş gözlüğüm var’

İŞ, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri bir gözlük firmasının tanıtımında buluştu. Davete katılanlar arasında Arda-Aslıhan Turan, Bengü, Mustafa Ceceli, Selin İmer, Almeda Abazi Sayışman, Merve Oflaz, Tuğçe Aziz, Arzu Kunt da vardı. Davetliler etkinlikte güneş gözlüğü koleksiyonlarını inceleyip, yaz trendleri hakkında bilgi aldı. Gözlük ve küpelere karşı özel merakı olduğunu belirten Merve Oflaz, "Benim 15 tane gözlüğüm vardır. Ama son zamanlarda yeni almıyorum. Kullanmadıklarımı da ihtiyaç sahiplerine veriyorum" diye konuştu.