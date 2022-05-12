O nasıl bir bölümdü öyle? ‘Hakim’ depara kalktı

O nasıl bir bölümdü öyle? Bu hafta atv'nin Hakim dizisini izlerken soluk alışverişime bir türlü hakim olamadım.
Ekrandan pek çok uyarlama dizi gelip geçiyor. Pek çoğunda "Türkiyelileştirme" sorunu yaşandığı için ekranda tutunamıyor. Hakim ise bana göre orijinalinden daha başarılı bir yapım oldu.
Bunda, seçilen güçlü oyuncu kadrosunun olduğu kadar rejisinin ve montajının da büyük payı var. Hele bu haftaki bölüm bana göre başlı başına bir sinema filmi tadındaydı, bitsin istemedim.
Hakim 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı ''Sen bu çocuğu kurtarabileceğine emin misin?'' | Video
Neler olmadı ki? Ozan itirafa yeltendi, babası son anda önledi. Komiser Ayşe ile Avukat Yasemin bütün olup biteni öğrenecekken, Hakim Bey devreye girip bambaşka bir planı uygulamaya sokarak durumu şimdilik kurtardı. Ama gerçekleri kayınvalidesine ve kızının eski sevgilisine açıklamak zorunda kaldı.
Metehan ise bu kez, cezaevinde öldürdüğü Cuma'nın sevgilisine kıydı. Azem ise her şeyi öğrendi. Hatta kazaya karışan otomobili bulup, parçaladı. Sonra da Ozan'ı kaçırıp, Hakim Bey ile yüzleşti. Hakim de buna karşılık Metehan'ı hapisten kurtarabileceği kozunu oynadı.
İki babanın, oğulları için birbirleriyle restleştiği sahne ise dizi tarihine geçecek bir oyunculuk gösterisine sahne oldu. Off, yazarken bile nefes nefese kaldım...
Bu saydıklarımdan sadece bir-ikisi bile bir dizinin tek bölümünü kurtarmaya yeterdi. Hakim resmen depara kalktı...