O nasıl bir bölümdü öyle? ‘Hakim’ depara kalktı

Bunda, seçilen güçlü oyuncu kadrosunun olduğu kadar rejisinin ve montajının da büyük payı var. Hele bu haftaki bölüm bana göre başlı başına bir sinema filmi tadındaydı, bitsin istemedim.

Hakim 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı ''Sen bu çocuğu kurtarabileceğine emin misin?'' | Video

Neler olmadı ki? Ozan itirafa yeltendi, babası son anda önledi. Komiser Ayşe ile Avukat Yasemin bütün olup biteni öğrenecekken, Hakim Bey devreye girip bambaşka bir planı uygulamaya sokarak durumu şimdilik kurtardı. Ama gerçekleri kayınvalidesine ve kızının eski sevgilisine açıklamak zorunda kaldı.