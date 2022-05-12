‘Türkiye’nin güzelliklerini tüm dünya görmeli’

Türkiye'ninen büyük moda etkinliklerinden birini gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, Diyarbakır'da moda rüzgarı estirdi. Diyarbakır'ın tarihi ve turistik bölgeleri arasında yer alan On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu'nda gerçekleştirilen çekimlerde ünlü mankenler görev aldı. Aralarında Tülin Şahin, Demet Şener, Zeynep Sever Demirel, Deren Talu'nun da olduğu 25 manken, çekimlerin finalinde ellerindeki beyaz güvercinleri uçurdu.Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, etkinlikle ilgili şöyle konuştu: "Ülkemizin en güzel köşelerinden biri olan Diyarbakır'ın tarihi ve turistik güzelliklerini moda aracılığıyla dünyaya göstermeyi planlıyoruz. Defile çekimleri yaklaşık 50 ülke televizyonlarında gösterilecek. Türk tekstilini dünyaya pazarlarken Diyarbakır turizmine de destek olmayı amaçlıyoruz."DEFİLEDE podyuma çıkan Demet Şener, "Diyarbakır'a ilk defa geliyorum ve geldiğim için çok mutluyum. Böyle bir projenin içinde bulunmak gurur verici. Türkiye'nin güzelliklerini ne kadar çok insana gösterirsek o kadar mutlu oluruz" dedi. Tülin Şahin ise daha önce birkaç kez Diyarbakır'a geldiğini belirterek "Her seferinde aynı sıcaklık ve güzellikle karşılaştık" dedi.