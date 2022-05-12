Ukraynalı oyuncu Rusya’yı protesto etti

Ukrayna başkenti Kiev'e bağlı Vijgorat'ta yaşayan ve Rusya'nın saldırılarından önce birçok sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan oyuncu Darina İvenuk, 24 Şubat'taki saldırılar sonrasında mesleğini yapamaz duruma geldi. Anne ve babasıyla birlikteyken 16 Mart'ta füze saldırısı başladı. Oyuncu Darina İvanuk, en küçük kardeşi Maşa, Lidya ve Zalata ile birlikte annesi ve babasını alıp Vigorat Köyü'ne gitti. Ruslar'ın işgaliyle evlerinin sığınaklarına saklandılar. Darina İvanuk, kardeşlerini ve annesi ile babasını İstanbul'da yaşayan ablası Aleksandra'nın yanına getirmek istedi. Annesi ve babası gidecek yerleri olmadığını belirterek, gerekirse ölümü göze alarak köylerinden ayrılmak istemedi. Darina İvenuk, anne ve babasının ısrarı üzerine kardeşlerini yanına alarak açılan koridordan Romanya üzerinden İstanbul'a geldi.

Saldırıların yaşandığı Kievden kaçarak İstanbul'da yaşayan Ablasının yanına gelen oyuncu Darina Ivanuk , İstanbul'da Rusya'nın saldırılarını Odakule'de protesto eden Ukraynalılara katıldı. İki kardeşi ile birlikte Ukrayna'nın zafer günü kutlamasını protesto eden Oyuncu Darina İvenuk, "Rusya saldırısından önce Ukrayna'da sinema ve tiyatro oyunculuğu yapıyordum. Çeşitli filmlerde rol alıyor ve Üniversiteyi de okuyordum. Fakat Rusya'nın saldırısından sonra Ukrayna'daki hayatımız altüst oldu. Üniversiteyi bitirmeme üç ay kaldı. Pandemi nedeniyle İnternet üzerinden ders görüyoruz. Rusya'nın roketlerinden korunmak için evlerimizin sığınaklarına girdik. Roketler atılırken annem ve babam gidecek bir yerimiz yok ölürsek vatanımızda ölelim sen kardeşlerini al ve İstanbul'da yaşayan ablanın yanına götür dediler. Bende Kardeşlerimi yanıma alıp İstanbul'a geldim. Fakat aklım annem ve babamda kaldı. Onlar Rus roketlerinin ne zaman başlarına düşeceğini beklerken bizler burada rahat değiliz. Rusya bu saldırılarına rağmen birde zafer günü kutluyor. Savaşı istemiyoruz. Kardeşlerim okullarından oldu onlarda internet üzerinden ders görüyorlar. Ukrayna'dan aldığım habere göre evimize roket düşmemiş ve annem ve babamı görmek için 15 gün sonra ülkemize döneceğiz"

İSTANBUL'DA SAVAŞI ANLATAN FİLMDE ROL ALDI

Annesi ve babasını Ukrayna'da bırakıp kardeşleri ile birlikte İstanbul'da yaşayan ablasının yanına gelen Ukraynalı sinema ve tiyatro oyuncusu Darina İvenuk, İstanbul'daki film şirketi ile savaşı anlatan Ukraynalı genç kızı canlandırmak için Ateş isimli bir filimde rol aldı. İvenuk, Henüz vizyona girmeyen filmin çekimlerinin bitmek üzere olduğunu film çekimi bittikten sonra kardeşleri ile birlikte ülkesine anne ve babasının yanına döneceğini kaydetti. İvenuk savaş başladığından bugüne kadar Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 225 çocuğun hayatını kaybettiğini, 413 çocuğun yaralandığını kardeşlerininde aynı kaderi yaşamasından korktuklarını söyledi.