Yalnız Kurt’ta gergin karşılaşma!

Aldığı bütün görevler başarısızlıkla sonuçlanan Nizam'ın elinden yapıya dair kendisine emanet edilen her şey alınır. Artık yapı tarafından boşa çıkarıldığını düşünen Nizam'a 5 numara tarafından önemli bir görev tevdi edilir. Nizam'ın bu görevi başarıyla gerçekleştirmekten başka çaresi yoktur.

5 numara için artık Altay ile tanışmanın vakti gelmiştir. Mira'dan Altay'ı getirmesini ister. Altay'dan öğrenmeyi umduğu şeyler ve ona edeceği bir teklifi vardır.