Adı Sevgi’de Volkan’ın hedefinde bu kez Emir vardır…

Emir ve Elif, Volkan'ın Zeynep'le kaçmasını engellemek için onların peşine düşer. Ancak Volkan'ın hedefinde bu kez Emir vardır.
Adı Sevgi 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Aşk dile gelince mutlaka kendi yolunu bulur" | Video
Emir'i vuran Volkan, bir an önce yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanır. Emir'in verdiği yaşam savaş, Elif'i derinden etkiler. İkisi de duygularını saklayamaz.
Volkan'ın itirazsız boşanması için Emir elindeki kozu kullanırken, Volkan yaptıklarından pişman olduğunu düşündüren sinir bozucu bir oyuna girişir.
Bu arada Leyla, Doğukan'la ilgili gerçekleri saklamak istese de Şükran ve Ferdi'nin bu sırrı öğrenmesiyle işler kontrolden çıkar.
Macide, Ekrem'in bir oğlu daha olduğunu öğrendiğinde ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlayacaktır.
Gülendam ise Sarpça'dan ayrılmak için ihtiyacı olan paraya Volkan'ın teklifiyle kavuşur…
Adı Sevgi, Pazar günü saat 20.00'de atv'de!
Adı Sevgi 10. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV ile Adı Sevgi 10. bölüm fragmanı izle! | VİDEO