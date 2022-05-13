Adı Sevgi’de Volkan’ın hedefinde bu kez Emir vardır…

Emir ve Elif, Volkan'ın Zeynep'le kaçmasını engellemek için onların peşine düşer. Ancak Volkan'ın hedefinde bu kez Emir vardır.

Adı Sevgi 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Aşk dile gelince mutlaka kendi yolunu bulur" | Video