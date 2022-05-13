‘Bir Zamanlar Çukurova’ Perşembe’nin galibi!

Beyrut'un ünlü kabadayılarından birinin oğlu olan Hamran, intikam hisleriyle Çukurova'ya geldi ve hedefine Züleyha ve çocukları koydu. Züleyha bu durumun farkında değilken, Hakan Hamran'ı bulup asıl suçlunun amcası olduğunu anlatmaya karar verdi.

Tesadüfen Çolak'ın işçileriyle sorun yaşadığını öğrenen Züleyha, kadın işçilerin erkek işçilerden daha az yevmiye aldığını öğrenince bu durumu değiştirmek için harekete geçti. Fikret ile birlikte bir yardım sandığı kuran ve Hakan'dan da destek alan Züleyha, kadınların büyük desteğini alırken Çolak Ağa çalışacak işçi bulamadığından Züleyha'yı tehdit etti.

Betül ve Şermin, bu durumdan faydalanarak Çolak ve Züleyha'yı birbirine kırdırmak için harekete geçti. Hakan ise Hamran'ın yerini öğrenmeyi başarır ve onunla yüzleşmek için mekana gidince karşısında Hamran'ı buldu! Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20:00'de atv'de!