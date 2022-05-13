Kardeşlerim’de Harika, herkesi etkileyecek bir karar alıyor!

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk) ve Berk Ali Çatal (Tolga) gibi isimleri barındıran Kardeşlerim, yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Dizinin 52. bölüm detayları belli oldu. İşte Kardeşlerim'in yeni bölümünde yaşanacaklar...
Şengül'le araları iyice açılan Orhan ile Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, bir gece vakti kümese gelen beklenmedik ziyaretçi herkesi şaşırtır.
Harika hayatıyla ilgili, Eren kardeşleri de etkileyecek oldukça büyük bir karar alırken, bu hepsi için büyük bir sürpriz olacaktır.
Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!