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Giriş Tarihi: 13.5.2022 16:52 Son Güncelleme: 13.5.2022 16:52

Kardeşlerim'de Harika, herkesi etkileyecek bir karar alıyor!

Kardeşlerim’de Harika, herkesi etkileyecek bir karar alıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle  Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk) ve Berk Ali Çatal (Tolga) gibi isimleri barındıran Kardeşlerim, yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Dizinin 52. bölüm detayları belli oldu. İşte Kardeşlerim'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

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Harika'nın kümeste kalmaya başlaması, Ömer ve Asiye'ye zor anlar yaşatırken, Akif de çaresizce, Suzan'ı cezaevinden nasıl kurtaracağını ve şirketin borçlarını ne şekilde ödeyeceğini düşünmektedir.

Şengül'le araları iyice açılan Orhan ile Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, bir gece vakti kümese gelen beklenmedik ziyaretçi herkesi şaşırtır.

Harika hayatıyla ilgili, Eren kardeşleri de etkileyecek oldukça büyük bir karar alırken, bu hepsi için büyük bir sürpriz olacaktır.

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

İşte yeni bölümden diğer kareler...

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Kardeşlerim'de Harika, herkesi etkileyecek bir karar alıyor!
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