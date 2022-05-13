Haberler Günaydın Haberleri Kız arkadaşını darp ettiği için yargılanıyordu! Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.5.2022 15:23 Son Güncelleme: 13.5.2022 15:23

Kız arkadaşını darp ettiği için yargılanıyordu! Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı

Kız arkadaşını darp ettiği için yargılanıyordu! Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz sene eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelmişti. Bulutsuz'a Güven için 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 ay kadar hapsi isteniyor. Ünlü oyuncu uzun süredir magazin basınından uzak bir hayat yaşıyor. Ozan Güven, aylar sonra ortaya çıktı. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası sonrası hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. Ünlü oyuncu önceki gün bir davet çıkışı kameralara yansıdı. Güven, Deniz Bulutsuz ile olan hukuki süreç hakkında bilgi verdi. İşte ünlü ismin son hali...

Ünlü oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz sene eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelmişti. Bulutsuz'a Güven için 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 ay kadar hapsi isteniyor. Ünlü oyuncu uzun süredir magazin basınından uzak bir hayat yaşıyor. Ozan Güven, aylar sonra ortaya çıktı. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası sonrası hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

Ünlü oyuncu önceki gün bir davet çıkışı kameralara yansıdı. Güven, Deniz Bulutsuz ile olan hukuki süreç hakkında bilgi verdi. Ünlü oyuncu Ozan Güven, Güven, önceki akşam katıldığı bir etkinlik çıkışı kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, hem dava sürecinden hem de Cem Yılmaz'ın yeni dizisi hakkında konuştu.

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aylarca gündemden düşmeyen Ozan Güven, dava süreci için "Mahkeme süreci devam ediyor. 9 Haziran 2022'de mahkememiz var" sözlerini kullandı.

Bir dönem aralarından su sızmayan Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisine övgüler yağdıran Ozan Güven, "Her zaman en iyisini yapıyor, saygı duymak lazım" dedi.

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Kız arkadaşını darp ettiği için yargılanıyordu! Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı
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