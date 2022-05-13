Kız arkadaşını darp ettiği için yargılanıyordu! Ozan Güven aylar sonra ortaya çıktı

Ünlü oyuncu önceki gün bir davet çıkışı kameralara yansıdı. Güven, Deniz Bulutsuz ile olan hukuki süreç hakkında bilgi verdi. Ünlü oyuncu Ozan Güven, Güven, önceki akşam katıldığı bir etkinlik çıkışı kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, hem dava sürecinden hem de Cem Yılmaz'ın yeni dizisi hakkında konuştu.

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aylarca gündemden düşmeyen Ozan Güven, dava süreci için "Mahkeme süreci devam ediyor. 9 Haziran 2022'de mahkememiz var" sözlerini kullandı.