Şarkıcı Simge Sağın ilaç firmasıyla mahkemelik oldu!

İHLAL EDİLDİ

Simge Sağın eserin lisans süresinden sonra kullanımı konusunda bir anlaşma olmamasına ve herhangi bir izin veya lisans verilmemiş olmasına rağmen, ses ve görüntüsünün çeşitli mecralarda yayınlanarak kullanılması üzerine avukatı Eda Salman aracılığıyla Fikir ve Sanat Eserleri kapsamındaki mali ve manevi haklarını ihlal edildiğini belirterek dava açtı. Simge Sağın'ın yapımcısı ve menajeriyle aralarında bulunan sözleşmeler gereği, klip dönemleri, herhangi bir reklamda yer alma dönemleri, yüzünün ve sesinin herhangi bir içerikte yer alma zamanları hesaplandığını belirten avukat Eda Salman dilekçesinde, sanatçını çıkış yapacağı albümleri, single'ları, yer alacağı klipleri, reklamların zamanları, belirli stratejiler güdülerek ince ince hesaplandığını belirtti.



SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Simge Sağın'ın sosyal sorumluluk projesi olarak değerIendirip reklam bedellerinin çok altında, sembolik bir ücret karşılığında imzaladığını kabul ettiği belirtildi. Sözleşme konusu lisans tarihlerine uyulmaması nedeniyle Simge Sağın'ın sözleşmeyi belirlenen şartlarda kabul etme amacının ortadan kalması sonu zarara uğradığının yer aldığı dilekçede avukat Eda Salman, ödenecek bedelin, sanatçının rayiç reklam bedelleri esas alınarak hesaplanması gerektiğini belirtti.