Özdemir Erdoğan'ın unutulmaz şarkısı Aç Kapıyı Gir İçeri'nin orijinal kaydı, dünyaca ünlü Amerikalı sanatçılar Wiz Khalifa, Big K.R.I.T. ve Girl Talk'un ortak hazırladıkları rap albümleri Full Court Press'te yer aldı.Erdoğan'ın izniyle yapılan eser, albümdeki How the Story Goes adlı şarkıda kullanıldı.