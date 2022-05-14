Ünlü sunucu Esra Erol’a hayranlarından ömürlük hediye! Anlamlı jest mutluluktan ağlattı

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Programın başarısında büyük emeği olan ünlü sunucu Esra Erol 40 yaşına bastı. Güzel sunucuya doğum gününde hayranlarından çok anlamlı bir hediye geldi. Ünlü isme Esra Erol Fan Club tarafından Bangladeş'te su kuyusu yaptırıldı.

Ünlü sunucu Esra Erol'a doğum gününde en anlamlı hediye! Görünce mutluluktan ağladı | Video