Haberler Günaydın Haberleri Hakim'de Azem’den Ömer Arif’e karanlık teklif
Giriş Tarihi: 14.5.2022 16:31 Son Güncelleme: 14.5.2022 16:31

Hakim'de Azem’den Ömer Arif’e karanlık teklif

Hakim’de Azem’den Ömer Arif’e karanlık teklif

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan’ın gerçekleştirdiği atv’nin iddialı dizisi “Hakim” Pazartesi akşamı 6.bölümü ile ekranlara geliyor!

Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder.

Hakim 6. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Oğlunun yaptığını öğrenemeyeceğimi mi sandın Hakim Bey?" | Video

Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer.

Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar.

Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.

Hakim 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı ''Sen bu çocuğu kurtarabileceğine emin misin?'' | Video

Hakim, Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakim'de Azem’den Ömer Arif’e karanlık teklif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA