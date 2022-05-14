Hakim’de Azem’den Ömer Arif’e karanlık teklif

Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder.

Hakim 6. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Oğlunun yaptığını öğrenemeyeceğimi mi sandın Hakim Bey?" | Video