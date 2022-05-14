Hakim’de Azem’den Ömer Arif’e karanlık teklif

Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder.
Hakim 6. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Oğlunun yaptığını öğrenemeyeceğimi mi sandın Hakim Bey?" | Video
Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer.
Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.
Hakim 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı ''Sen bu çocuğu kurtarabileceğine emin misin?'' | Video
Hakim, Pazartesi saat 20.00'de atv'de!