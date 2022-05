ÜnlÜ mimar Gökhan Avcıoğlu'nun, 40 yıllık deneyimini anlattığı 'Less or More' adlı kitabı görücüye çıktı. Kitabın Nişantaşı'ndaki tanıtıma ilgi büyük oldu. Avcıoğlu'nun kişisel notları ve çalışmalarını kapsayan kitap, mimari sorunlar hakkında da farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Tüm dünyadan örnek mimari işleri de bir araya getiren kitaptan elde edilen gelir Gad Foundation'ın faaliyetleri için bağışlanacak.