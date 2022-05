Usta Oyuncu Uğur Yücel’den acı itirafı: Beni babam keşfetti ama...

O gerçek bir deha... Alçakgönüllü, mütevazı, en çok eleştiriyi kendine yapan, sıfır ego, filmleriyle, dizileriyle, oyunculuğuyla, yönetmenliğiyle, mizahıyla, taklidiyle özetle her şeyiyle insanı kendine hayran bırakan biri. Atv'nin 'Hakim' dizisiyle izleyicilerin karşısına 'Cevdet' karakteriyle çıkan Uğur Yücel'den başkası değil bahsettiğim.SABAH ve GÜNAYDIN'ın medya sponsoru olduğu Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali'nin bu yılki sürpriz konuğuydu. Bugüne kadar hep müthiş hikâyeler anlattı bize ama bu seferki çok başkaydı. Onu dinleyen herkes bir kez daha bayıldı ona çünkü gerçek, çünkü samimi, çünkü cesur... Vicdanlı ve şefkatli. Çok derin konuşuyor, her cümlesinde bir ders var, o yüzden usta sanatçının söylediklerini bir yerlere not edin, hayatınız boyunca ihtiyacınız olabilir. Onun marka olmasının altında sadece şans ve yetenek değil, çok çalışmak, azimle çalışmak, kalbiyle çalışmak, vicdanla, merhametle çalışmak yatıyor.