Yalnız Kurt’ta güç savaşları sürüyor!

Dizinin on altıncı bölümünde neler oldu;

Altay'ın hangardaki dövüşünü izleyen Halit, Altay ile göz göze gelir ve artık yeğenini bulduğundan emindir. Altay'ın ise aklında bir soru vardır: Kendisini bu kadar dikkatle izleyen bu kişi kimdir? Dövüşten sonra Altay kameralardan Halit'i inceler ama daha önce ne kimse onu görmüştür ne de tanımaktadır. Bu durum Altay'ı daha da şüphelendirir.

Nizam, Kuzey Irak'taki başarısız operasyonu ve gözaltına alınmasının ardından kendisinin gözden çıkarılabileceğini düşünerek tüm paralarını nakit olarak toplamıştır. Doğan ise bu durumu öğrenir ve Nizam'ın elini ayağını bağlamak için Nizam'ın paralarını güvenli bir yere nakledileceği sırada yolda ele geçirir ve hepsini yakar. Paralarının yandığını gören Nizam öfkeden deliye döner. Bu işi yapanın Doğan olduğundan da emindir.