Asena’nın eşine şok

Dere, dilekçesinde kendisini Hasan Dere olarak tanıtan dolandırıcının, "Çok hastayım kusuruma bakma sesim çok kötü konuşamıyorum acil paraya sıkıştım bana para gönderebilir misin?" gibi yalan beyanlarda bulunarak, kimliğini de kamufle ettiğini iddia etti.Geçtiğimiz kasım ayında yakın bir arkadaşının şirketini arayan o şahsı arkadaşından para istediğini iddia eden Hasan Dere, aynı şahsın farklı telefon numaralarını kullanarak birden fazla arkadaşını arayarak para istediğini ileri sürdü. Ünlü işadamı şahsın kimlik bilgilerinin tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili söz konusu şahsın hesabına para gönderen arkadaşlarını da dilekçesine ekleyen iş adamının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.