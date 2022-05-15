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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Asena’nın eşine şok

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Asena’nın eşine şok

Ünlü oryantal Asena'nın eşi iş adamı Hasan Dere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kendisinin adının kullanılarak yakın çevresindeki kişileri arayan bir şahsın, insanlardan para talep ettiğini ifade etti

Dere, dilekçesinde kendisini Hasan Dere olarak tanıtan dolandırıcının, "Çok hastayım kusuruma bakma sesim çok kötü konuşamıyorum acil paraya sıkıştım bana para gönderebilir misin?" gibi yalan beyanlarda bulunarak, kimliğini de kamufle ettiğini iddia etti.

DOLANDIRICI ADIMI KULLANIYOR
Geçtiğimiz kasım ayında yakın bir arkadaşının şirketini arayan o şahsı arkadaşından para istediğini iddia eden Hasan Dere, aynı şahsın farklı telefon numaralarını kullanarak birden fazla arkadaşını arayarak para istediğini ileri sürdü. Ünlü işadamı şahsın kimlik bilgilerinin tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili söz konusu şahsın hesabına para gönderen arkadaşlarını da dilekçesine ekleyen iş adamının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Asena’nın eşine şok
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