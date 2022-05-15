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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Aşk şarkıları zamanı

Aşk şarkıları zamanı
YONCA Lodi sahne aldığı mekanda şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yonca Lodi'nin ardından sahneye Yaşar çıktı. Yaşar sahnesine Yonca Lodi'yi davet edince ikili, üç şarkılık bir düet yaptı. Maskeli Balo şarkısıyla başlayan düet Söyle Canım şarkısı ile son bulurken ikili birbirlerini iltifat yağmuruna tuttular. Yonca Lodi "Biz Yaşar'la birbirimizi çok severiz ve çok uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz, Yaşar'ın sahnesine çıkmaktan dolayı çok mutluyum" diyerek duygularını ifade etti.
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Aşk şarkıları zamanı
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