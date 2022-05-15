Deniz Akkaya’nın 10 yıla kadar hapsi isteniyor

Ünlü manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı kendisine borcu olduğunu iddia ederek yanında bulunan 5 kişiyle birlikte darp ettirerek zorla aracına el koydu. 3 Ekim 2018 yılında meydana gelen olayda Merih Yılmaz, manken Deniz Akkaya'nın menajerliğini yapıyordu. 28 Eylül'de Merih Yılmaz'a mesaj atan Akkaya Atina'da ev alacağını, bu nedenle 20 bin Euro'ya ihtiyacı olduğunu söyledi. İddiaya göre Yılmaz da 70 bin lira parayı bularak Deniz Akkaya'nın avukatı Merih Erkul'a teslim etti. 3 Ekim günü ise Deniz Akkaya bu kez menajeri Merih Yılmaz'ı arayarak avukatının ofisinde toplantı düzenleneceğini kendisinin de katılmasını istedi. Yılmaz, arkadaşı Bilal Gülmez ile Beyoğlu'nda bulunan ofise aracıyla geldi. Merih Yılmaz avukatın ofisinde Deniz Akkaya'nın tepkisiyle karşılaştı.Ofiste bulunan Erdi T., ve Uğur Kemal S., Merih Yılmaz'ı darp etmeye başladı. Oğuzhan M., ve adamları Merih Yılmaz'dan borcuna karşılık aracını vermelerini istedi. Yılmaz'ın annesinin üzerine kayıtlı araç için, Akkaya'nın yanında bulunan 5 kişi Yılmaz'a annesini aratarak vekalet çıkarmasını istedi. Vekalet işleminin ardından Merih Yılmaz'a Deniz Akkaya'nın kendisine bir borcu olmadığı yazan bir metin imzalatıldı. Başına gelen olayların ardından Gasp Büro Amirliği'nin yolunu tuttu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında 'Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında iddianame düzenlendi. 10.5 yıla kadar hapisleri istenen 5 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.