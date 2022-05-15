Gündemde aşk var!

ÜNLÜ isimler önceki akşam bir TV'nin düzenlediği tanıtım etkinliğinde bir araya geldi. Geceye katılan davetliler arasında, Aras Bulut İynemli, Hande Erçel, Burak Deniz, Demet Özdemir, Eda Ece, Pınar Deniz ve Aslı Enver vardı. Etkinlikte boy gösteren oyuncular çıkışta muhabirlerin, aşk hayatlarına dair kendilerine yönelttikleri soruları yanıtladı.Gecenin dikkat çeken isimlerinden Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan ile ilişkilerinin çok güzel gittiğini söyledi. Ünlü oyuncu bir muhabirin "Barışmak için ilk adımı kim attı?" sorusu üzerine, "İlk adımı ben attım. Rahatladın mı?" diyerek espriyle yanıt verdi.Şıklığıyla tam not alan Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilişkilerinin yolunda olduğunu söyledi. Sevgilisinin de kendisi gibi yoğun olduğunu belirten güzel oyuncu, muhabirlerin "Birbirinizi özlüyor musunuz?" sorusuna gülerek "Çok komik bir soru oldu bu" diye yanıt verdi.İş insanı Önder Öztarhan'dan geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde ayrılması ile gündeme gelen Aslı Enver, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Güzel oyuncu, muhabirlerin doğum gününü kutlaması üzerine teşekkür etti.