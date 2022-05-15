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Giriş Tarihi: 15.5.2022 09:12 Son Güncelleme: 15.5.2022 09:14

Pes dedirten dolandırıcılık! Asena’nın eşi Hasan Dere’nin adını kullanıp…

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Pes dedirten dolandırıcılık! Asena’nın eşi Hasan Dere’nin adını kullanıp…

Ünlü oryantal Asena'nın eşi iş adamı Hasan Dere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kendisinin adının kullanılarak yakın çevresindeki kişileri arayan bir şahsın, insanlardan para talep ettiğini ifade etti

Hasan Dere, dilekçesinde kendisini Hasan Dere olarak tanıtan dolandırıcının, "Çok hastayım kusuruma bakma sesim çok kötü konuşamıyorum acil paraya sıkıştım bana para gönderebilir misin?" gibi yalan beyanlarda bulunarak, kimliğini de kamufle ettiğini iddia etti.

DOLANDIRICI ADIMI KULLANIYOR
Geçtiğimiz kasım ayında yakın bir arkadaşının şirketini arayan o şahsı arkadaşından para istediğini iddia eden Hasan Dere, aynı şahsın farklı telefon numaralarını kullanarak birden fazla arkadaşını arayarak para istediğini ileri sürdü.

Ünlü işadamı şahsın kimlik bilgilerinin tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

ARI SÜTÜNDE AKILLI ALGORİTMA VAR
ARI SÜTÜNDE AKILLI ALGORİTMA VAR

Olayla ilgili söz konusu şahsın hesabına para gönderen arkadaşlarını da dilekçesine ekleyen iş adamının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARI SÜTÜNDE AKILLI ALGORİTMA VAR
ARI SÜTÜNDE AKILLI ALGORİTMA VAR
ARKADAŞINA GÖNDER
Pes dedirten dolandırıcılık! Asena’nın eşi Hasan Dere’nin adını kullanıp…
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