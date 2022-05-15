Renkli açılış

SAÇ ekimi ve sağlık turizmi alanlarında hizmet veren Dr. Servet Terziler, 30 yılı aşan meslek tecrübesiyle yeni merkezi 'Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic'in kapılarını Etiler'de açtı. Siyaset, iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok tanınmış simanın katıldığı davetin ev sahipliğini yapan Terziler, açılış konuşmasında dünyada marka olma yolunda emin adımlarla yürümeye devam ettiğini söyleyip ekledi: "Biz dünya insanını buraya getirmeye söz veriyoruz çünkü Türkiye çok güçlü bir ülke. Biz de neferlerinden biriyiz. Zorlu bir pandemi sürecinden geçtik. Türk milleti olarak zor günlerde dev işler yapmayı hep başardık ve başarmaya devam edeceğiz."