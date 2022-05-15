Sapanca’da karavan festivali

Türkiye'ninen büyükkaravan festivaliolan AL-KOKaravan Fest,Sapanca Kırkpınar'damuhteşembir organizasyonile gerçekleşecek.18-22 MayısYaza MerhabaEtkinliği'nde,günde 2 bin500-3 binarası insanınSapanca'dakonaklamasıbekleniyor.Turizmin gözbebeğiSapanca, karavancılariçin de çok önemli biryer teşkil ediyor. Sapanca,dünyanın önemli karavanturizmlerinden biri durumunda.Katılımın ücretsizolduğu festivalde, 60 firmanınsergileyeceği karavanlargörücüye çıkacak ve katılımcılarınbeğenisine sunulacak.Ulusal ve uluslararası800 civarı bireysel karavancınınkatılacağı festivalde özeletkinlikler olacak. DJ HakanKüfündür, Ragga Oktay,Grup Vitamin ve Öykü Gürman'ınkonser vereceği organizasyondaher gece kampateşi yakılacak.