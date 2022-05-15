Sapanca’da karavan festivali

Türkiye'nin
en büyük
karavan festivali
olan AL-KO
Karavan Fest,
Sapanca Kırkpınar'da
muhteşem
bir organizasyon
ile gerçekleşecek.
18-22 Mayıs
Yaza Merhaba
Etkinliği'nde,
günde 2 bin
500-3 bin
arası insanın
Sapanca'da
konaklaması
bekleniyor.
Turizmin gözbebeği
Sapanca, karavancılar
için de çok önemli bir
yer teşkil ediyor. Sapanca,
dünyanın önemli karavan
turizmlerinden biri durumunda.
Katılımın ücretsiz
olduğu festivalde, 60 firmanın
sergileyeceği karavanlar
görücüye çıkacak ve katılımcıların
beğenisine sunulacak.
Ulusal ve uluslararası
800 civarı bireysel karavancının
katılacağı festivalde özel
etkinlikler olacak. DJ Hakan
Küfündür, Ragga Oktay,
Grup Vitamin ve Öykü Gürman'ın
konser vereceği organizasyonda
her gece kamp
ateşi yakılacak.