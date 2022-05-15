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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Sapanca’da karavan festivali

Sapanca’da karavan festivali
Türkiye'nin en büyük karavan festivali olan AL-KO Karavan Fest, Sapanca Kırkpınar'da muhteşem bir organizasyon ile gerçekleşecek. 18-22 Mayıs Yaza Merhaba Etkinliği'nde, günde 2 bin 500-3 bin arası insanın Sapanca'da konaklaması bekleniyor. Turizmin gözbebeği Sapanca, karavancılar için de çok önemli bir yer teşkil ediyor. Sapanca, dünyanın önemli karavan turizmlerinden biri durumunda. Katılımın ücretsiz olduğu festivalde, 60 firmanın sergileyeceği karavanlar görücüye çıkacak ve katılımcıların beğenisine sunulacak. Ulusal ve uluslararası 800 civarı bireysel karavancının katılacağı festivalde özel etkinlikler olacak. DJ Hakan Küfündür, Ragga Oktay, Grup Vitamin ve Öykü Gürman'ın konser vereceği organizasyonda her gece kamp ateşi yakılacak.
ARI SÜTÜNDE AKILLI ALGORİTMA VAR
ARI SÜTÜNDE AKILLI ALGORİTMA VAR
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Sapanca’da karavan festivali
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