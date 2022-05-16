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Giriş Tarihi: 16.5.2022

‘Eşimle görüşemiyoruz ama mesleğimizin doğası bu’

‘Eşimle görüşemiyoruz ama mesleğimizin doğası bu’
Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk, Kerem Bürsin ve Barış Arduç, önceki gece Akatlar'da yapılan boks gecesinde bir araya geldi. Hocaları Berkay Varol'un mücadelesini izlemeye giden ünlü isimler, müsabakayı heyecanla takip etti. Varol'un tek rauntta rakibini nakavt etmesi ile keyiflenen Barış Arduç, eşi Gupse Özay'ın evde senaryo yazdığını söyledi. Arduç, muhabirlerin "Görüşemediğimiz için bir isyan oluyor mu evde?" sorusuna "Hayır olmuyor, bizim mesleğimizin doğasında bu var. İkimiz de birbirimize saygı duyan insanlarız" diye cevap verdi.
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‘Eşimle görüşemiyoruz ama mesleğimizin doğası bu’
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