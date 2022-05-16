Avusturya’da yaşayan Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu’nun hayali gerçek oldu

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında Viyana'da yaşayan ünlü piyanist Nazlı Hacıalioğlu da sahneye çıktı. Geçen hafta SABAH Cumartesi'ye konuşan Hacıalioğlu, hayalinin Trabzonspor'un stadında piyano çalmak olduğunu söylemişti. Bu sözlerinin ardından kulüpten davet alan piyanist, önceki gün statta da konser verdi. Hacialioğlu,"Çok önemli salonlarda, kalabalık topluluklara konser verdim. Hiçbirinde, Trabzonspor taraftarının önündeki kadar heyecanlanmamıştım. Bu bambaşka bir duyguydu. Taraflar harika, ambiyans muhteşemdi.Benim için çok büyük bir gurur ve mutluluk oldu. Şimdi ki hayalim gelecek yılki şampiyonlukta, taraftarımızın çok sevdiği Dar Sokakları marşını çalmak" dedi.