‘Hadi herkes ayağa kalksın’

Sanatçı Teoman, Harbiye açık hava konserleri kapsamında önceki gün sahnedeydi. 2022 sezonun ilk Harbiye performansında İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği Teoman konseri, bir klasik olan 'N'apim Tabiatım Böyle' ile başladı. Ünlü sanatçı, 'Koma Hali', '17', 'Gökdelenler' gibi şarkılarının yanı sıra klasikleri ve coverları ile unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin son 4 şarkısında seyircileri ayağa kaldıran Teoman, "Kimse kimsenin oturmasına izin vermesin, ayağa kalkın ki kendimizi rockstar gibi hissedelim" deyince Harbiye'de coşku arttı.