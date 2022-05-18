‘Bir baba olarak mutluyum Levent çok terbiyeli bir çocuk’

Dilan Çıtak Tatlıses, uzun süredir beraber olduğu şarkıcı Levent Dörter ile önceki akşam nişanlandı. Yüzükleri Dilan'ın babası İbrahim Tatlıses taktı. Tatlıses, yüzükler takıldıktan sonra nişanlısını öpmek isteyen Levent Dörter'e engel olarak öpmesini istemedi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Çıtak, "Çok fazla hayal kurduk ama pandemi girdi araya. Düğün gibi bir nişan oldu" dedi. Dörter ise "İbrahim Tatlıses'ten kız istemenin zorlukları vardı. Ama sevdi beni evladı gibi, o zorlukları aştım" diye konuştu. Nişanın sonunda İbrahim Tatlıses, gazetecilere "Mutlu musunuz?' diye sormayın bana" diye takıldıktan sonra şöyle konuştu: "Her baba böyle bir günde mutluyum der. Ben de gerçekten çok mutluyum, Levent çok düzgün, terbiyeli bir çocuk. Ben de bir baba olarak elimden ne geliyorsa yapacağım."Nişan pastasını kestikten sonra pistte dans eden Dilan'ın başına ise talihsiz bir olay geldi. Dilan Çıtak Tatlıses'in elbisesinin üzerine bir köpek çişini yaptı. Şoke olan şarkıcı, "Gözüm gibi baktığım elbisem ama tek kızamayacağım şey köpekler. Köpekler benim en hassas noktam, şimdi ben buna nasıl kızayım?" diye konuştu.