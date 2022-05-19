YILDIZ Tilbe, Harbiye AçıkHava konserleri kapsamında sahnedeydi. Efsane şarkı 'Delikanlım' yorumu ile klasikleşmiş bir açılış yapan Tilbe, kendine has stiliyle izleyici karşısına çıktı. Aralıksız 2 saat sahnede kalan Tilbe, binlerce İstanbullu'ya keyifli bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı, tüm konser boyunca bir kez orkestrasını tanıtmak için konuştu. Müzisyenlerini sunan Tilbe, alkışlar karşısında "Biraz da beni alkışlayın. Aslında çok kıskancım ben. Ama hiç çaktırmam. Ona göre" diyerek Harbiye'yi ayağa kaldırdı.