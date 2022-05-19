Minikler Devrim Erbil ile İstanbul’u renklendirecek

Sabah Gazetesi, Minika Çocuk ve Minika Go'nun ana medya sponsoru olduğu Art&Kids Fest, pandemiden sonra heyecanla beklenen 3. etkinliğini 21-22 Mayıs'ta düzenliyor. Galataport İstanbul'da gerçekleşecek olan festival, tüm çocuklara, sanat ve sanatçıyla iç içe, benzersiz deneyimler yaşatıyor. Türkiye'nin ilk sanat ve çocuk festivali olarak yoğun ilgi gören Art&Kids Fest kapsamında ünlü ressamlar Devrim Erbil, Ahmet Güneştekin ve Bubi çocuklarla resim atölyeleri yapıyor. Dileyenler ise Tan Sağtürk Akademi ile klasik bale, street dance atölyelerine katılıyorlar. Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, dünyanın en iyi 15 sokak sanatçısından ve ünlü grafiti sanatçısı Leo Lunatic bu festivalde yer alan diğer isimler arasında. 'Devrim Erbil ile İstanbul'u Renklendiriyorum' atölyesinde resme ilgi duyan minikler, yerli ve yabancı pek çok büyük sanatçının çizgilerine dair de fikir sahibi oluyor. Bestemsu Özdemir ise kil atölyesinde miniklerle bir araya gelerek hem eğlenceli hem de yaratıcı deneyimlere önderlik ediyor.