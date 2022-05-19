Opera ve dijital sanat aynı sahnede buluştu

AKM'nin kalbi Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenen gala gecesi, çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen geceye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, şarkıcı Alişan, teknik direktör Yılmaz Vural ve eşi İsmet Vural, eski futbolcu Tümer Metin de katıldı.İstanbul Senfoni Orkestrası'nın Türk Telekom Özel Performansı'nda 12 parçadan oluşan repertuvar, sanatseverlerle buluştu.Türkiye'de ilk defa bir senfoni orkestrası performansının dijital sanatla harmanlandığı konserde; 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 4 solist tarafından canlı seslendirilen eserlere, sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan gösteri eşlik etti. Şef Hasan Tura'nın yönettiği orkestraya; Dilek Türkan, Cengiz Özkan, Görkem Ezgi Yıldırım ve Mazhar Alanson da eşlik etti.Konser, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ı hastanede bırakıp açılışa geldi. İmirzalıoğlu, "Çok güzel bir duygu. Sanki insanın daha önce yaşamadığı, hissetmediği bir alan açılıyor; hem kalbinde hem beyninde" diye konuştu. İmirzalıoğlu, kızı Leyla'nın kendisine daha çok benzediğini belirterek "Leyla biraz daha bana yakın gibi. Koyu görünüyor ama çok değişiyorlar. Lalin de ilk başta bana benziyordu sonra anneye döndü."