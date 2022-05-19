Yarım asrı devirenler bu kitapta buluştu

GÜNAYDIN ekibinden deneyimli gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un kaleme aldığı, Sahi Kitap etiketi ile yayınlanan 'Yarım Asrı Devirenler'in lansmanı önceki gün Kuruçeşme Korto İstanbul'da yapıldı.Mutlu evliliklerini sürdürmeyi başaran 7 ünlünün hikayelerinin anlatıldığı kitabın tanıtım etkinliğine Hülya Koçyiğit, Serpil Tamur, Cengiz-Fatma Kurtoğlu, Engin Çağlar-Filiz Vural ve birçok ünlü katıldı. Kitabın başkahramanlarının yanı sıra Esra Erol, Zeynep Mansur, Saruhan Hünel, Jessica May, Çetin Altay, Aslı Turanlı, Fulin, Demet Şener,Sera Tokdemir, Tuğba Özerk, Nihan Günay, Deniz Hiracan, Polat Yağcı, Emel Yıldırım, Merve Özbey, Didem Uzel ve İlay Erkök gibi isimler de davetteydi. Kitapta yer alan çiftlerden Cengiz- Fatma Kurtoğlu evliliklerine dair konuştu: "50 yılı devirdik. Bunun formülü saygı ve güven. Merve Hanım'a kitabında bize de yer verdiği için çok teşekkür ederiz."Esra Erol, "Bu dönemde bu kitabı herkes okumalı" derken Demet Şener, "Kitabın çok özel bir konusu var" diye konuştu. Tuğba Özerk kitabı okumak için sabırsızlandığını söyleyip ekledi: "Yarım asırlık aşklar beni heyecanlandırıyor."Kitabın konu edindiği isimler arasında Engin Çağlar ve Hülya Koçyiğit gibi usta sanatçılar da bulunuyor. Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Engin Çağlar, yıllardır süren evliliğinin sırrını "Her zaman birbirimizin işlerine saygı duyduk " sözleriyle özetledi.