‘Çocuklarımın oyuncu olması beni korkutuyor’

Ünlü oyuncu Wilma Elles, önceki gün Zincirlikuyu'da bir alışveriş fuarına katıldı. Elles, Serena Torosoğlu'nun annesi Karmen Torosoğlu'nun 30 yıllık çeyiz sandığından çıkan masa örtüsü ve dantellerden tasarladığı bir elbise ile boy gösterdi. Milat ve Melodi adında 7 yaşında ikizleri olan oyuncu, çocuklarıyla birlikte neden hiçbir projede yer almadığını açıkladı:"Anne olarak oyunculuk yapsınlar, kendilerini geliştirsinler istiyorum, güzel bir meslek ama bir yandan da çocukları insanlar tanıyacak diye korkuyorum. Tanınmalarından biraz endişe duyuyorum. Ben onların yanında olmazsam nasıl yapacaklar? Tehlikeli taraflar var çünkü. Ancak yine de güzel bir proje olursa değerlendirmek istiyorum."