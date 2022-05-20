İnegöl’ün fethi nefes kesti

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 94'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Bölüme Osman Bey ve Alpleri'nin İnegöl Kalesi'ni fethi, Gündüz Bey'in şehit olması ve Osman Bey'in Nikola'nın cezasını kesmesi damga vurdu.#TürkünZaferi etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 9,10 izlenme oranı ve yüzde 24,04 izlenme payı, AB'de yüzde 6,78 izlenme oranı ve yüzde 18,58 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 9,12 izlenme oranı ve yüzde 22,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.