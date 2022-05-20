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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Kurtoğlu’na sürpriz teklif

Kurtoğlu’na sürpriz teklif

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalnız Kurt, yine heyecanlı bir bölümle ekrana geliyor. Dizide bu akşam; Altay, Halit'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek ama asıl sürprizle kendisi karşılaşacak. Halit, Altay'a varisi olmasını teklif edecek. Altay'ın artık kumandana daha çok ihtiyacı olacak

Hakim'in intiharı sırasında olay yerinde olan Altay'ın bunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Durumu açıklamak için Halit'in evine giden Altay geçmişte hayatını değiştiren adamlardan biriyle karşılaşır. Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve yapılanmadan bağımsız olarak Kuzey Irak'a gider.



Kendisine Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ise oldukça gergindir. Bu suikastı gerçekleştirmek için kendisine sebepler aramaktadır. Sare ise bir infaz emri aldığından emin olduğu Doğan'ın kimin peşinde olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapar. Altay, Halit'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir ama asıl sürprizle kendisi karşılaşır. Halit, Altay'dan öyle bir şey ister ki karşılığında onun varisi olmasını teklif eder. Bu yeni gelişme karşısında Altay'ın kumandana her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. atv 20.00
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Kurtoğlu’na sürpriz teklif
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