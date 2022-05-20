Perşembe’nin vazgeçilmezi ‘Bir Zamanlar Çukurova’

'Bir Zamanlar Çukurova', reytinglerde ise %6,06 izlenme oranı ve %16,20 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu. Dizi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

HAKAN VE ABDÜLKADİR HESAPLAŞMASI YAKLAŞIYOR!

Hamran'ın tuzağından Abdülkadir tarafından kurtarılan Hakan, tehlikenin giderek büyüdüğünü görerek Züleyha'yı Adana'dan uzaklaştırmak için balayına ikna etti. Balayında Hakan'ın gizemli davranışlarını fark eden Züleyha, Hakan acilen İstanbul'a gitmesi gerektiğini söylediğinde buna inanmadı ve onu takip etti.

Hakan, gizlice Adana'ya girip Abdülkadir'le görüştükten sonra otele döndüğünde Züleyha ve çocukların gittiğini gördü. Züleyha'yı bulmak için Fikret'ten yardım istedi ancak Züleyha kafasını dinlemek için Samet Ağa'nın yazlığına gittiğini söyledi. Hakan, Fikret'i de yanına alarak Züleyha'ya durumu anlattı ve Züleyha tehlikenin gerçek olduğuna ikna oldu.

Hakan nihayet Hamran'ın yerini öğrendiğinde Abülkadir'le birlikte baskın yaptı. Abdülkadir, Hamran'ı öldürünce, Züleyha'ya kan dökmeyeceğinin sözünü veren Hakan buna çok sinirlendi! Bu sırada Fikret, kendisine her şeyi anlatan Ali Rıza'yı savcının karşısına çıkardı ve Abdülkadir için yakalama kararı alındı.

'Bir Zamanlar Çukurova', 138'inci bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle: Bir Zamanlar Çukurova 137.bölüm FULL KESİNTİSİZ İZLE! Video