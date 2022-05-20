Yapımcı değil yönetmen olmak istiyorum

Birce Akalay, önceki gün markasının tanıtımını yaptı. Akalay'ı bu özel gününde yakın arkadaşı Nur Fettahoğlu da yalnız bırakmadı. Gazetecilerin "Ticaret kadını mı oldunuz" demesi üzerine Akalay, "Yok, öğreniyorum. Adapte olması çok zor ama keyifli. Emeklilik planımı 38 yaşımda yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.Ünlü oyuncu, "Beyazperdede hayatını canlandırmak istediğiniz bir ünlü var mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Sabiha Gökçen olabilir ama oynamak için iyi çekebilmek lazım. Çok özel bir kadın. Onu hak ettiği gibi çekebilmek gerçekten çok zor. Semiha Berksoy da olabilir."Akalay'a, oyuncu Farah Zeynep Abdullah gibi ortak yapımcı olmak isteyip istemediği sorulunca, "Denemek isterim ama ben daha çok yönetmek istiyorum" diye konuştu.Nur Fettahoğlu da özel hayatına dair soruları yanıtladı. Eski eşi Levent Veziroğlu ile geçtiğimiz yaz tatil yapan oyuncuya bu sene bir planları olup olmadığı soruldu. Eski eşiyle aralarının iyi olduğunu belirten güzel oyuncu, "Zaten yapıyoruz. Levent benim en yakın arkadaşım"dedi.