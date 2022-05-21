Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, Etiler'de market alışverişi yaptıktan sonra kendilerini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti. Yaz sezonunu ailesi ile geçirmek için gelen iş tekliflerini geri çevirdiğini söyleyen Özder'e eşi şu sözlerle destek çıktı: "Eşim dinlenecek, ben çalışacağım." Uyumlu montlarıyla dikkat çeken çifte, "Kıyafetlere kim karar veriyor?" diye sorulunca Güleryüz, "Her şeye eşim karar veriyor arkadaşlar, hanımcılık kazanacak. İyi evliliğin sırrı 'Haklısın karıcığım' demek" yanıtını verdi.